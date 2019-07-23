В Федерации автовладельцев России поддержали инициативу сузить парковочные места

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов во вторник, 23 июля, оценил идею о пересмотре стандартного размера машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.



Ранее глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский заявил, что в стране могут быть сужены парковочные места.

В беседе с RT Клевцов отметил, что сейчас ширина парковочных мест регулируется при помощи строительных норм и правил. Инициатива по их уменьшению даст возможность городам более эффективно использовать пространство – могут появиться дополнительные места там, где в настоящий момент остановка и стоянка запрещены по ПДД.