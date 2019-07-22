Губернатор Пензенской области считает неправильным требовать с родителей деньги на нужды школы

В понедельник, 22 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, чтобы мэрия Пензы исключила поборы с родителей учеников на нужды школы. По его словам, он не позволит "обирать родителей".

"Я запрещаю обирать родителей… Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей, поскольку в их понятии это не такие уж большие деньги, а для родителей со скромным достатком это огромная проблема", - передаёт слова губернатора РИА Новости.

Глава региона отметил, что с такой проблемой в основном сталкиваются в Пензе, потому что из сельских школ жалоб не поступает. Он добавил, что требует от администрации города пригласить представителей городского управления образования и директоров школ, чтобы вынести данный вопрос на обсуждение.

"Я понимаю, когда кто-то из родителей-бизнесменов хочет помочь решить проблему, с которой обратился классный руководитель или директор школы... но это должен быть исключительно жест доброй воли. Недопустима ситуация, когда эти деньги собираются со всех учеников, включая малообеспеченные семьи", - пояснил он.

И.О. главы администрации Пензы Сергей Волков сообщил, что примет меры для решения проблемы.