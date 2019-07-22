Закрыта сыроварня, в которой мужчины работали в одних трусах. 500 кг продукции арестованы

Закрыта частная сыроварня в Воротынском районе Нижегородской области, в которой мужчины работали в одних шортах. 500 килограммов сырной продукции арестованы. Видео о том, как сыровары работают полуголыми, выкладывают продукцию - сыр-косичку - на грязный пол, в цеху, показало местное телевидение.

СКР проверит информацию СМИ о потных мужчинах в трусах на частной сыроварне в Нижегородской области

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку частного предприятия по согласованию с прокуратурой.

Инспекторы выявили многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Отобранные пробы продуктов и смывы направлены на исследование.

Ведомство наложило арест на 500 килограммов сырного продукта.