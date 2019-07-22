Закрыта сыроварня, в которой мужчины работали в одних трусах. 500 кг продукции арестованы
22 июля 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Закрыта частная сыроварня в Воротынском районе Нижегородской области, в которой мужчины работали в одних шортах. 500 килограммов сырной продукции арестованы. Видео о том, как сыровары работают полуголыми, выкладывают продукцию - сыр-косичку - на грязный пол, в цеху, показало местное телевидение.
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