Телеведущий Владимир Соловьёв подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии. Как пояснил Соловьёв, вид на жительство позволяет находиться в Италии более 90 дней в течение полугода.

По его словам, вид на жительство - это не гражданство.

«Это тип визы. Оно не даёт никакого права ни голосовать там, ни работать в Италии», — заявил Владимир Соловьёв «Комсомольской правде». Он имеет вид на жительство в Италии более 10 лет. У Соловьёва многодетная семья.

Журналист сообщил, что виллу в Италии он купил на честно заработанные деньги, которые не имеют отношения к бюджету.