Чиновник-вахтовик

В 2011 году заместителем министра сельского хозяйства Саратовской области назначили абсолютно безызвестного 33-летнего кандидата сельхознаук, декана агрономического факультета агроуниверситета Дмитрия Уполовникова. Спустя два года он защитил докторскую диссертацию. Заметим, в самый разгар посевной кампании. В 2014-м замминистра ещё и возглавил кафедру в alma mater. Осенью того же года министерские люди облегченно вздохнули: учёный мажор наконец убрался от них.

Последний раз иногородним руководителем Краснокутского района в 1968-м стал 38-летний Николай Григорьевич Жевак, окончивший Высшую партийную школу при ЦК КПСС. У бывшего первого секретаря Ртищевского райкома Краснокутский район стал одним из ведущих в области, базой передового опыта и кузницей руководящих кадров. 15 лет кряду Жевак с семьей прожил в Красном Куте, искренне считая его своим. Потому-то осенью 2014-го степняки и забеспокоились, поняв что навязанный им Уполовников вознамерился руководить районом наездами из Саратова. Чего хорошего ждать от чиновника-вахтовика? А тот, видимо, решил, что «аборигены» ему по гроб жизни обязаны только за то, что он осчастливил их своим явлением. Не думая перевозить сюда семью, капризно сменил несколько бесплатных съемных квартир. И действительно, зачем самому мыть полы, протирать пыль, поливать цветочки...

Для встреч «без галстуков» с уважаемыми гостями и междусобойчиков на берегу водохранилища ещё в начале 2000-х построили симпатичный домик. В народе его быстро прозвали «блатхатой». В 2010-м объект официально оформили как гостиницу администрации. Хотя визитеры там толком и не проживали. Туда и поселился г-н Уполовников в 2015 году. Вскоре там же обосновались ещё два таких же «вахтовика»: Первый - Игорь Макаренко, приглашенный Уполовниковым в администрацию землячок из другого райцентра, Ершова. Второй – Дмитрий Степанов, директор зооветтехникума, ставшего структурой агроуниверситета.

За годы пребывания Уполовникова дела в районе не улучшились. Между тем, только на электроэнергию тратится 45 тыс. руб. Также стоит денег содержание строения, сантехник с электриком, сторожа, и уборщицам надо платить. Автомобиль для поездок в альма-матер, и на выходные домой тоже «кушает» бензин и требует ухода. Получается, что почти четыре года руководитель живет в гостинице, культурно выражаясь, нелегитимно, тяжким бременем повиснув на нищенском бюджете района. К тому же не один.

С какой стати? Поставил вопрос депутат, глава Красного Кута Александр Яценко на заседании месяцем раньше, когда Уполовников мямлил о проблемах с финансами на ремонт обвалившейся от снегопада школьной крыши в селе Первомайском. Посчитав вопрос крайне бестактным, глава тогда в сердцах покинул райсобрание. Депутат Краснокутского горсовета Анатолий Ширшов обратился к губернатору Валерию Радаеву. Из ответа министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина следовало, что на электроэнергию для отопления гостиницы в месяц уходит не 45, а 30 тыс. руб. - сущий, мол, пустяк. Странновато слышать подобное от высокопоставленного чиновника, когда губерния в долгах как в шелках. А обращение депутата Яценко райпрокуратура передала в Новоузенский межрайонный отдел СКР. Оттуда следователь, лейтенант юстиции Ш.М. Мамурджанов отписал, что опрошенные Уполовников, Макаренко и Степанов никогда не проживали в данной гостинице. Вот так! Круг замкнулся. Я не я, лошадь не моя, и сам я не извозчик!

Президент Путин уже показывал, что он делает с зарвавшимися чиновниками, и по совместительству сомнительными учеными. Краснокутцам остаётся лишь надеяться, что Владимир Владимирович когда-то доберется до таких же и в саратовских землях.

Сергей БИКМУРЗИН

г. Красный Кут, Саратовская область