Врачи рассказали о первой помощи при укусе змеи

В центральных областях России июль в этом годы выдался дождливым. В некоторых регионах установилась сырая погода. В такую погоду змеи особенно активны. В Московской области в Егорьевском районе женщина чуть не умерла от укуса змеи.

В Подмосковье женщину укусила гадюка

Медики рассказали дачникам, грибникам и любителям загородного отдыха, как не попасть в группу риска и как действовать, если человека укусила змея.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин дал такие рекомендации:

1. Необходимо обеспечить горизонтальное положение пострадавшего человека

2. Наложить давящую повязку выше места укуса змеи

3. Вызвать скорую медицинскую помощь.

"Все пациенты, укушенные змеями, должны быть госпитализированы в хирургическое отделение стационара по месту жительства. В случае отказа от госпитализации необходимо при появлении острых симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью", - добавил Олег Какурин.

Врач рассказал, что "прижигание места укуса, обкладывание льдом, надрезы - дополнительно травмируют место укуса". "Отсасывание яда из раны также является рискованным", - подчеркнул он.

Собираясь на природу, следует позаботиться об одежде. Необходимо надеть плотные брюки: джинсы, кроссовки или ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги. Если вы заметили змею на небольшом расстоянии но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше от места встречи.

Минздрав Подмосковья напоминает, что в центральном федеральном округе существует один вид ядовитых змей – гадюка обыкновенная.