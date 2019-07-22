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Врачи рассказали о первой помощи при укусе змеи

22 июля 2019, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи рассказали о первой помощи при укусе змеи
фото: pixabay.com

В центральных областях России июль в этом годы выдался дождливым. В некоторых регионах установилась сырая погода. В такую погоду змеи особенно активны.  В Московской области в Егорьевском районе женщина чуть не умерла от укуса змеи.

В Подмосковье женщину укусила гадюка

В Подмосковье женщину укусила гадюка

Медики рассказали дачникам, грибникам и любителям загородного отдыха, как не попасть в группу риска и как действовать, если человека укусила змея.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин дал такие рекомендации:

1. Необходимо обеспечить горизонтальное положение пострадавшего человека
2. Наложить давящую повязку выше места укуса змеи
3. Вызвать скорую медицинскую помощь.

"Все пациенты, укушенные змеями, должны быть госпитализированы в хирургическое отделение стационара по месту жительства. В случае отказа от госпитализации необходимо при появлении острых симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью", - добавил Олег Какурин.

Врач рассказал, что "прижигание места укуса, обкладывание льдом, надрезы - дополнительно травмируют место укуса". "Отсасывание яда из раны также является рискованным", - подчеркнул он.

Собираясь на природу,  следует позаботиться об одежде. Необходимо надеть плотные брюки: джинсы, кроссовки или ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги. Если вы заметили змею на небольшом расстоянии но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше от места встречи.

Минздрав Подмосковья напоминает, что в центральном федеральном округе существует один вид ядовитых змей – гадюка обыкновенная.

 

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//Авторы АН

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