Почему в республиках Северного Кавказа высокая напряжённость на рынке труда

Роструд назвал самый высокий показатель уровня напряжённости на рынке труда в Ингушетии. На официальном сайте ведомства сказано, что на 1 июля 2019 года в республике он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Уровень безработицы в Ингушетии - 9,8%.

Эксперты рассказали, что это регионы с высокой долей молодёжи, и, к сожалению, с низким уровнем образования, передает НСН.

"Молодёжь в любой стране — всегда та группа, которой сложнее найти работу, люди с низким образованием тоже. А тут одно умножается на другое. А дальше ситуация с экономикой в этих регионах", - заявила специалист Елена Варшавская.