В Петербурге активистку Елену Григорьеву нашли мёртвой со следами насилия

В Петербурге гражданскую активистку Елену Григорьеву нашли мёртвой со следами насилия. Елене был 41 год. Тело женщины вчера нашёл случайный прохожий в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московской районе Санкт-Петербурга.

Он вызвал полицию. Предположительно, тело пролежало в кустах не менее 12 часов до того, как его нашел мужчина.

По данным издания "Фантанка", тело и лицо женщины изрезаны. Зафиксированы следы удушения. Подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой задержан. В отношении 40-летнего жителя Башкортостана возбуждено уголовное дело статье "убийство".

Елена Григорьева была участницей протестных акций против пыток и репрессий, замалчивания проблем ЛГБТ, пикетов в поддержку Олега Сенцова.