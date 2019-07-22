Из жизни ушёл 29-летний журналист Первого канала

Стало известно, что в понедельник, 22 июля, скончался 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" на "Первом канале" Денис Коновалов. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", - передаёт "Первый канал".

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал смерть журналиста большой утратой. По его словам, Денис мог найти язык с любым человек и всегда становился "своим" для героев ток-шоу.

Супруга и правая рука Дениса Алина Коновалова рассказала, что он всегда мечтал быть шеф-редактором "Пусть говорят" и он этого добился. Она отметила, что Денис переживал за каждого героя своей программы и не стеснялся любой работы, старался многое делать сам.

Причина смерти журналиста не уточняется. Прощание состоится завтра в 12 часов в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", - поделилась коллега Денис "Вконтакте".