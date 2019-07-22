Когда 5G придёт в Россию?

Аналитики рассказали, что Европе и России в ближайшие годы не стоит надеяться на массовое распространение технологий 5G. По их словам, минимум до 2025 года во главе угла останутся 4G.

Эксперты считают, что введение в массовую эксплуатацию технологий пятого поколения окажется очень затратным, а потому не стоит этого ожидать ещё минимум десять лет, передаёт Lenta.Ru. При этом отмечается, что 5G могут появиться гораздо раньше там, где спрос на них поможет окупить все необходимые затраты. В остальном главным средством для доступа к мобильному интернету так и останется 4G.