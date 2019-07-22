В районе Севастополя на мысе Фиолент погиб молодой человек

На минувшей неделе на мысе Фиолент, что в районе Севастополя, произошла трагедия – погиб молодой человек 1986 года рождения, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом во время аппаратного совещания в городском правительстве сообщил руководитель управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр ВЕСЕЛКОВ. По его словам, ЧП произошло в труднодоступном месте 19 июля, передает издание «Вести Севастополь».

Очевидцы случившегося оперативно вызвали спасателей МЧС. Однако помочь молодому мужчине они не смогли – он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.