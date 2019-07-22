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«Краснодар Водоканал» восстанавливает похищенные крышки люков

22 июля 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Краснодар Водоканал» восстанавливает похищенные крышки люков

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает активную работу по предотвращению хищений крышек на водопроводных и канализационных колодцах. Только за два летних месяца текущего года специалисты выявили свыше 70 фактов хищения крышек колодцев. Зачастую водоканал приходит на помощь жителям даже в тех случаях, когда сети и колодец не находится на балансе предприятия. 

«19 июля от жителей дома № 54/13 ул. Дзержинского поступило сообщение об открытом люке. Специалисты «Краснодар Водоканала» выехали по указанному адресу и закрыли колодец, который не состоит на балансе предприятия, - говорит директор по производству предприятия Станислав Гераськов. – В Краснодаре находятся сотни тысяч различных люков, а также решеток ливневой канализации. Из них на обслуживании «Краснодар Водоканала» находится 20 564 канализационных и 18 183 водопроводных колодца. Нередко крышки этих люков становятся добычей злоумышленников. И каждый открытый люк в городе — это потенциальная угроза для жизни и здоровья горожан. Поэтому мы призываем краснодарцев при обнаружении открытых колодцев сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (861) 220-28-38 или на «Горячую линию»: (861) 226-97-48. В целях обеспечения безопасности для жителей города наши специалисты будут выезжать на места и закрывать открытые колодцы, даже если они не находятся в ведении водоканала».

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