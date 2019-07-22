Минприроды намерено ввести сложный экзамен для получения охотничьих билетов

Минприроды планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета. Дело в том, что действующие правила не гарантируют наличие у россиян минимальных знаний и навыков для осуществления охоты.

В настоящий момент проект поправок дорабатывается с учетом всех замечаний федеральных органов исполнительной власти, передает ФБА "Экономика сегодня". В частности, документ предусматривает необходимость проведения полноценного экзамена для получения охотничьего билета.

Граждане должны будут продемонстрировать теоретические знания, среди которых основы биологии диких животных, правила техники безопасности и требования правил охоты, отмечает "Коммерсантъ".