Оппозиционные кандидаты пытаются обвинить МГИК в предвзятости

В начале сентября в столице состоятся выборы в Мосгордуму. О своем участии в избирательном процессе объявили 400 кандидатов. Для начала кандидатам в депутаты было необходимо собрать подписи 3% избирателей своего округа, имеющих право голоса. Такой проходной порог был установлен для отсева «мусорных» кандидатов, которые идут на выборы лишь ради пиара, особо не рассчитывая на победу.

В среднем каждому кандидату в МГД было необходимо сдать до 6 июля в горизбирком порядка 5 тыс. подписей. Но по различным причинам это удалось сделать далеко не всем. Таким образом, к финишу первого этапа избирательной кампании пришло только 290 кандидатов, из них 57 не смогли собрать достоверные подписи избирателей.

По словам представителей так называемой оппозиции в регистрации якобы было отказано только их выдвиженцам. Однако это неправда, так как большая часть кандидатов, не относится к оппозиционному лагерю.

Больше всего добровольных отказов от регистрации было в 43-м округе, где произошло несколько скандальных историй. Вначале фаворит предвыборной гонки Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру. Свое решение известная общественница мотивировала тем, что на нее оказывается большое давление, к которому она оказалась не готова. В частности, медиаресурсы Алексея Навального развернули настоящую травлю Федермессер, которая по мнению блогера перешла дорогу на выборах его протеже – юристу ФБК Любови Соболь.

В других округах Москвы снятие кандидатов происходило менее драматично. В 38-м округе поддерживаемый «Партией РОСТА» Дмитрий Мариничев не смог собрать подписи 3% своих потенциальных избирателей. А независимому кандидату по 43-му округу Наталии Елисеевой не хватило до преодоления «подписного барьера» всего несколько сотен подписей. Хотя Соболь и Навальный утверждали, что данного кандидата поддерживает мэрия Москвы, а значит «нарисует» подписи.

В 25-ом округе на смог собрать подписи действующий депутат Мосгордумы Ренат Лайшев, которого поддерживает «Единая Россия». Данный случай опровергает все утверждения оппозиционеров об использовании ЕР админресурса. Интересно, что конкурентом Лайшева по округу был выдвиженец Навального Владимир Милов, который грозился предоставить в избирком 10 тыс. подписей. Однако ко дню сдачи подписных листов Милову нечем было похвастаться, и соратник заявил, что большая часть собранных им подписей «грязная».

Спокойно признали свою неудачу и снялись с выборов «яблочница» Юлия Щербакова, бывший соратник Навального блогер Виталий Серуканов и член партии Гудкова Павел Ярилин, а также некоторые представители «Единой России». Наблюдатели отмечают, что успешный сбор подписей никак не связан с партийной принадлежностью.

Еще перед началом подписной компании соратники Навального заявляли о том, что будет большим чудом, если они могут собрать необходимое число подписей. В частности, об этом на своей станице в Facebook писал Леонид Волков. Однако 19 выдвиженцев блогера все же сумели сдать требуемое количество подписей. После соответствующей проверки Мосгоризбирком выявил в их подписных листах большое количество брака. Например, в подписных листах Любови Соболь оказалось имя Лилии Симанковой, которая скончалась еще в марте 2019 года.

По словам экспертов, подобные «казусы» с подписными листами происходят при их намеренной фальсификации и означают то, что кандидат пользовался устаревшими базами избирателей. Подобные «мертвые души» обнаружены у многих представителей оппозиции.

Впрочем, наличие подписей умерших людей в подписных листах не является основной причиной отказа, при условии, что число бракованных подписей не превышает 10%. Именно по этой причине и небыли зарегистрированы 57 выдвиженцев, среди которых есть как представители оппозиции, так и члены «Единой России».

Так, в 5-м округе не прошли «подписной барьер» сразу два кандидата, которых, по мнению оппозиции, поддерживали власти. Речь идет о Владимире Кузнецове, более известном как пранкер Вован и Александре Босых, который обнаружил цех по подделке подписей за оппозиционных кандидатов.

Комичная ситуация сложилась в 25-м округе где сошлись сразу две пары однофамильцев - Александр и Сергей Власовы, и два Сергея Смирнова. Как водится, все начали обвинять друг друга в работе на «Единую Россию». В результате был зарегистрирован лишь представитель «Гражданской Силы» Сергей Смирнов. Провластным кандидатом оппозиция объявила и шедшую по 28-му округу однофамилицу мэра столицы Ирину Собянину, которая также не была зарегистрирована.

Некоторые кандидаты из числа 57-ми отказников поспешили оспорить решение Мосгоризбиркома. Хорошие шансы на успех имеют трудившаяся волонтером на Донбассе Мария Коледа и известный музыкант Сергей Троицкий. Число брака в их подписных листах едва превысило 10%.

Выходит, что трудности со сбором подписей испытывали абсолютно все кандидаты, а не только представители оппозиции, как утверждают навальнисты. Так, реальность собранных подписей своего конкурента Валерия Касамары подтвердил Илья Яшин, хотя во время предвыборной гонки занимался ее травлей в соцсетях. Без проблем были зарегистрированы выдвиженцы Навального и Гудкова Дмитрий Клочков и Роман Юнеман, которые не понадеялись на блогера и сами работали с избирателями.

Получается, что шанс быть зарегистрированными на выборах был у всех кандидатов, которые действительно этого хотели, а не занимались болтовней, самопиаром и не призывали к проведению несогласованных акций. Именно для отсева таких нерадивых кандидатов и был введен 3% барьер сбора подписей потенциальных избирателей. Нужно отметить, что из 57-ми кандидатов, которым было оказано в регистрации, Навальный считает «своими» лишь 19 человек, а до остальных ему нет никакого дела.