Авиакомпания опровергла пожар в багажном отделении самолета рейса Москва - Прага

Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о пожаре в багажном отделении самолета рейса 5739 Москва - Прага. СМИ в воскресенье, 21 июля, сообщили, что самолет, выполнявший из аэропорта Внуково рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке.

В авиакомпании объяснили, что после вылета самолета произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении лайнера.

В целях соблюдения мер безопасности полетов командир экипажа незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта Внуково. Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили. В авиакомпании создана комиссия по расследованию произошедшего, - сообщает АГН "Москва". Там уточнили, что самолет сел штатно, но отстранен от полетов.

Пассажиры рейса вылетели резервным бортом после 14:30.