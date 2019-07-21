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Хакеры удалили запись со скриншотами доказательства взлома компьютеров ФСБ

21 июля 2019, 19:18 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Хакеры удалили запись со скриншотами доказательства взлома компьютеров ФСБ
скриншот странички с записью

С публичной странички хакерской группировки исчезла запись, в которой были скриншоты папки с файлами. В них хранилась информация о цифровых проектах Федеральной службы безопасности.

В записи была фраза: «один в поле не воин. Мы с вами!». К ней были прикреплены скрншоты. Теперь эта запись удалена.

В других записях хакерская группировка сообщила о взломе компьютеров одной из московских компаний. Архив документов составил около 7,5 террабайт.

Среди украденных взломщиками документов не меньше двадцати секретных IT-проектов. Владельцами данных названа Федеральная служба безопасности РФ. Утверждается, что заказчиками этих проектов стала одна из воинских частей, относящихся  к ФСБ.

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