Эксперт рассказал о последствиях роста цен на красную рыбу

Как ранее рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, почти на треть повысятся цены на красную икру и красную рыбу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Эксперт Аркадий Новиков считает, что блюда с красной икрой в ресторанах заказывают редко, поэтому рост цен на этот продукт серьезно не повлияет на ассортимент, пишет НСН.

"Красная рыба более популярна у публики, и достаточно много позиций в меню, в которые входит этот ингредиент. Соответственно, эти блюда тоже вырастут в цене, потому что все рестораны изначально ориентируются на себестоимость. Рост цен огорчает, потому что люди перестают ходить в рестораны, стараются посещать недорогие места – кафе, бары", - отметил он.