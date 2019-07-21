На каких музыкальных инструментах играют на орбите

Космонавт Сергей Рязанский в пресс-центре на фестивале «Нашествие» рассказал, что очень любит музыку. Он играет на гитаре и поет. На космической станции существуют музыкальные инструменты, игра на которых объединяет экипажи и людей, отметил он.

«У нас на станции есть две гитары, клавиши, когда-то летала флейта, летал саксофон, но периодически космонавты собираются международными экипажами, и, вырывая друг у друга гитары, исполняют любимые песни», - рассказал космонавт.

Он также подчеркнул то, что музыка очень помогает и оказывает психологическую поддержку, сообщает НСН.