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Появилась новая версия гибели туристов на загадочном перевале Дятлова

21 июля 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Появилась новая версия гибели туристов на загадочном перевале Дятлова

Туристы печально известной группы Игоря Дятлова могли погибнуть на перевале из-за редкой болезни, которую северные народы называют "мерячка", "зов Полярной звезды" или "полярная истерия".

Такого мнения придерживается уралец Василий Мехоношин. Действия членов тургруппы напоминают ему симптомы этого недуга. Болезнь вызвана действием космического излучения, которое усиливается возле полюсов Земли.

О ней исследователь узнал в Мурманском арктическом госуниверситете, где работает его дочь. Заболевшие "мерячкой" отключаются от реальности, слышат голоса, видят ангелов или женские лица, совершают одинаковые движения.

Подобное состояние может продолжаться длительное время, в конце иногда наблюдаются конвульсии и рыдания, а затем наступает глубокий сон. В основном, больной приходит в себя неожиданно и совершенно ничего потом не помнит.

По мнению Мехоношина, данное заболевание объясняет поведение дятловцев, бросивших свои палатки и устремившихся в долину. Спустя какое-то время люди могли прийти в себя, но затем погибнуть от переохлаждения, пишет Ura.ru.

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