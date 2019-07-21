Новая графа в квитанциях ЖКХ появится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае для жителей введут новую графу в квитанциях для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Граждане смогут застраховать свое жилище от ЧС.

Графа будет добровольной. Местные жители по желанию смогут оплачивать введенные страховые взносы. Согласно закону, все подлежащие страхованию риски четко определены. В их перечень не входят, при этом, ни взрывы бытового газа, ни затопление соседями. Получить компенсацию можно будет только в результате крупных чрезвычайных ситуаций, как, например, масштабное наводнение, которое случилось в регионе в 2013 году.

Региональная страховка при этом не отменяет помощи, оказываемой государством. Это дополнительная мера поддержки пострадавшим от стихии. Страховая компания выбирается самим гражданином. В силу закон вступает с начала августа 2019 года. Но работать начнет, когда краевое правительство разработает программу с четко пописанными деталями. Когда это будет сделано, хабаровчане увидят в квитанциях новую графу.