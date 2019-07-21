В Хабаровском крае в Бурейском водохранилище увеличился поток воды

Бурейская ГЭС в Хабаровском крае начала холостые сбросы воды через плотину. Причиной тому – увеличение притока воды в Бурейское водохранилище, а также нестабильная гидрологическая обстановка.

В Дальневосточном УНМС сообщают, что к понедельнику приток воды в водохранилище должен вырасти из-за непрерывных дождей до 3000-5000 кубометров в секунду. Чтобы поддерживать потивопаводковую емкость водохранилища, были открыты три затвора поверхностного эксплуатационного водосброса на три метра.

Сообщается также, что такой режим работы ГЭС не должен никак сказаться на поводковой ситуации на Амуре. Водохранилище будет ориентировано на сдерживание прибывающей воды. Решение о сбросах на Бурейской станции приняли в Росводресурсах. Величина притока за истекшие 24 часа составляет более 1800 кубометров в секунду.