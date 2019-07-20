В Иркутской области 99% пострадавших от паводка выплатили компенсации

Денежные компенсации в связи с разрушениями из-за паводков в Иркутской области выплатили 99 процентам пострадавших. Об этом в субботу заявил в своем Instagram губернатор региона Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области о проблемах Байкала, масштабных хищениях леса и новых российских самолётах

"Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее", - написал Левченко на своей официальной странице в социальной сети.

Единовременную материальную помощь получили 37 683 человека, компенсацию за частичную потерю имущества в 50 тысяч рублей - 3942, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч - 10 943 человека.

Восстановлено 250 из 300 поврежденных автодорог и 46 из 48 мостов, вновь открыт проезд по федеральной трассе. В населенные пункты вернули свет и воду. Экстренные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.