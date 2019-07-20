В крымском Армянске опять серьёзные экологические проблемы?

Жители Армянска обсуждают в социальных сетях очередные возможные выбросы в воздух химических веществ с завода «Крымский титан», пишут «Аргументы недели-Крым».

Так, на странице «Черный список Армянск-красноперекопск» появилась запись о том, что в ночь на пятницу, 19 июля, в городе ощущался неприятный запах, а утром начало першить в горле.

«Я открою вам секрет, эти выбросы бывают периодически на протяжении 50 лет», - ответила автору поста другая местная жительница.

«Вчера в 5 часов утра был запах (совсем не разложение с завода), а 8:30 никакого запаха не было, и скворцы исчезли, уже 3 дня не появляются», - написал другой пользователь.

За день пост с этой информацией набрал более 60 комментариев.

При этом некоторые из горожан грешат на запах дыма из-за пожара, который случился на поле с сухостоем.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане жаловались, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу, а детей из Армянска решили вывезти в санатории. 14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, который сняли после стабилизации ситуации 23 сентября.