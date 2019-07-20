Стало известно, каким будет московский «Эрмитаж»

Стало известно, каким будет музейный центр «Эрмитаж», который в будущем появится в российской столице. Соответствующей информацией с представителями прессы поделилась Анастасия Пятова, занимающая должность главы Москомстройинвеста.

По словам Пятовой, здание центра, который возведут на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», будет уникальным по многим параметрам, при этом особого внимания заслуживает фасадная конструкция. Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, он защитит от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению.

В столичном «Эрмитаже» планируется выставлять произведения разных авторов и художественных направлений, однако основу составят предметы современного искусства. Каждый экспонат разместят в помещении, которое наиболее для него подходит. В частности, в закрытых залах с окнами выставят произвдения, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево.

Ожидается, что центр откроется в 2024 году.