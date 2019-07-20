Владельцы дв-гектаров в Хабаровском крае получат новую дорогу

В Хабаровском крае получатели земли по программе «дальневосточный гектар» получат возможность добираться к своим участкам по новым дорогам.

В этом году намечено начало строительства подъезда к дв-гектарам, расположенным неподалеку от села Свечино. Районная администрация уже разместила на сайте Госзакупок информацию о поведении конкурсных процедур по выбору подрядчиков.

Согласно проведенной экспертизе, стоимость работ составит около 113 миллиона рублей. Эти деньги будут потрачены на создание дорожной инфраструктуры в этом и следующем годах. Предполагается построить более 4,5 километров. Будут построены подъезды к 250 земельным участкам.

Напомним, что ранее получателям дальневосточных гектаров предоставили 580 миллионов рублей государственной поддержки. Ею смогли воспользоваться более 1,8 тысяч участников госпрограммы.