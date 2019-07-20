"Наша служба и опасна, и трудна..." Какие профессии – приговор для слабонервных?

После окончания школы или колледжа каждый юный гражданин встает перед выбором специальности. Но, увы, зачастую он оборачивается рутиной. И вот новоиспеченные сотрудники уже стенают о своей тоскливой офисной жизни.

Как раз для таких скучающих людей «Аргументы Недели» подготовили очерки о нескольких профессиях, от которых «кровь может в жилах застыть». Таинственно исчезнувшие смотрители маяка, заживо сгоревшие пожарные, заточенные в своих суднах офицеры-подводники – что мы о них знаем?

Специальностей сейчас такое количество, аж глаза разбегаются. Немудрено, что подавляющее большинство новоявленных работников сворачивает с тропинки, протоптанной еще в институте. Во главе угла встают уровень заработка, престиж, карьерный рост и комфортные условия работы. Но есть и те, кто игнорирует зов так называемой «сладкой жизни». К ним относятся и учителя, и шахтеры, и смотрители маяка, и пожарные, и военнослужащие. Вот о последних трех профессиях и пойдет наш сегодняшний разговор.

Смотритель маяка – довольно странный выбор в представлении молодежи. И это неудивительно, ведь маячниками становятся, как правило, люди, которым далеко за 40. Отсутствие Интернета, сотовой связи, людей вокруг и каких-либо удобств устроят далеко не каждого. За маяком нужно ухаживать, следить за исправностью оборудования, терпеливо выносить буйство стихии, быть внимательным и организованным ну и совершенно асоциальным, разумеется. Опасность этой профессии, когда зачастую помощи ждать просто не от кого, подтверждена любопытным, но жутким фактом из истории. Говорим мы сейчас о таинственном исчезновении 3-х смотрителей маяка на острове Эйлин-Мор (входит в состав архипелага Фланнан, Шотландия).

Дело было в декабре 1900 года. На маяке, согласно инструкции, находились 2 смотрителя и ассистент (совсем еще не оперившийся юнец). Во второй половине месяца пароход, державший курс на портовый городок Лит, сообщил, что сигнал с маяка не поступает. Вот только особого интереса к этому никто не проявил. Судно, обслуживавшее маяк, из-за шторма добралось до места назначения только 26 декабря. Людей ждало пренеприятнейшее известие: работников и след простыл. Ворота, а также все двери были заперты изнутри, постели аккуратно убраны, а ход часов вообще остановлен. Примечательно, что буря, разыгравшаяся в этих краях, не побудила смотрителей даже взять с собой дождевики – они все оказались на месте. Лампы были заправлены топливом и находились в помещении. Перевернутым оказался только кухонный стол, но посуда была в чистоте и порядке. Снаружи, напротив, все свидетельствовало об урагане, который и был зафиксирован смотрителями. Последняя запись в журнале была сделана 15 декабря в 9:00, далее – пустота. Ни тел, ни каких-либо фактов о случившемся на маяке так и не было обнаружено. К слову сказать, в 1971 году он был полностью автоматизирован и теперь необитаем.

Пожарный – благородная, но невероятно опасная профессия. Здесь необходимы отменное здоровье, быстрая реакция, зашкаливающий уровень ответственности и, конечно же, знания. Существует много свидетельств удивительных спасений людей от огня по всему миру. Все же нельзя обойти вниманием нашумевшую историю о трагической гибели 19 пожарных в штате Аризона, США.

Аномальная жара дает старт лесным пожарам не только в России, но и в Америке, где быстро распространяющееся пламя порой уничтожает целые города. Профессия пожарного в этих зонах считается элитной, а отбор является жестким. Летом 2013 года вспыхнувший пожар подошел очень близко к городку Прескотт, где началась массовая эвакуация. Высота огня, который «пожирал» сухой лес, достигала 6 метров. Из-за переменчивого ветра и ошибки летчиков, принявшихся тушить контролируемое пламя, 19 человек оказались в огненной ловушке. После того, как огонь купировали, на земле были обнаружены 19 защитных укрытий, под которыми оказались тела пожарных. Чудом спастись смог лишь один член отряда: командир отправил его на опушку следить за обстановкой.

Очевидно, что подводники – тяжелая и грозная военная служба. Замкнутое пространство, отсутствие комфорта как такового, постоянное пребывание в режиме готовности на случай появления неприятеля – перспектива не для слабых духом. 1 июля всю Россию потрясла гибель 14 моряков-подводников в Баренцевом море. Пожар возник во время исследовательских работ по изучению дна и придонного пространства Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Простому обывателю невозможно даже представить себе, как капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву удалось вытолкнуть на поверхность гражданского специалиста. Спасти себя герой даже не подумал, он задраил люк и продолжил помогать товарищам бороться за сохранение подлодки... Впрочем, подробности происшествия до сих пор засекречены.

Что же испытывают люди, практически все время находящиеся в «железной коробке», из которой, случись что, невозможно выбраться на воздух? А если служба проходит на полуразрушенной военной базе, оставшейся после американцев, да еще и «бонусом» являются 26 тысяч действующих мин? К сожалению, бравые офицеры, которые за свою жизнь вынесли немало тягот и лишений, редко рассказывают о своей профессиональной жизни. Исключение составляет офицер-подводник Юрий Крутских. В своей книге «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме» он поделился реальными событиями, которые настигли моряков«в эпоху развала и безвременья поздней горбачёвщины...» Даже герои здесь имеют прототипы в реальной жизни, их характеры не идеализированы и не очернены, они просто такие, какие есть в действительности. Роман «дышит» историей «живых людей», их мыслями, желаниями, страхами. Каждый читатель получит редкую возможность узнать хитрости этой суровой профессии, а также испытать на себе, что значит – быть подводником на деле.

Алена Ярошевич