В Минпромторге предложили не считать пиво алкогольным напитком

Утром в субботу, 20 июля, стало известно, что Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком. Ведомство к настоящему моменту разработало проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

сообщает РБК. Уточняется, что в рамках данной инициативы предлагается вернуть пиву самостоятельный статус и смягчить ограничения на розничную торговлю. Минпромторг планирует направить вышеуказанный документ на согласование всем заинтересованным ведомствам,

Напомним, пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а с января 2013 года в силу вступили ограничения на продажу этого напитка в ларьках.