Душа шансона Наташа Галич: Единственный мой продюсер – господь Бог!

Наташа Галич – звезда современного шансона. Душа шансона. Как говорит сама певица: «Вся жизнь моя, можно сказать, одно сплошное творчество!» И это правда! Наташу Галич прекрасно знают и в России, и, конечно, в странах Прибалтики. Ведь родом Наташа из Риги.

От автора

Согласитесь, что сложно писать о человеке, которого ты знаешь и которым восхищаешься. Всегда хочется написать много, много! И самого лучшего, лучшего! Я первый раз беру интервью у Галич, а знакомы мы с ней лет….двадцать! Да, мы вместе работали на одной латвийской радиостанции, слушатели ее обожали, а я восхищалась! Но мне и в голову не могло «стукнуть», что я работаю с будущей звездой шансона! Красивая, скромная, скрытная, талантливая Наташа Галич. Сегодня моя коллега – Душа шансона, которую хочется и слушать, и видеть. Признаюсь, мои любимые песни - «Мама» и «Разлучница». Почему? Они просто выворачивают мне душу.

Наташа Галич специально для «Аргументы Недели».









- Наташ, мы знакомы больно много лет, работали в одной студии, но я и думать не могла, что нахожусь рядом со звездой шансона. Как так случилось, что ты изменила свою жизнь?

- Музыка в моей жизни присутствовала всегда: в школе я пела в хоре, потом была музыкальная школа по классу фортепиано. Сегодня я очень редко сажусь за инструмент – многое подзабыла. Я работала на многих радиостанциях, озвучивала фильмы, рекламные ролики, выступала на корпоративах. Именно там я осознала, что мой голос – это мой инструмент. И следует использовать его по назначению. Радиостанции, корпоративы, озвучка – хорошо, но я хотела выступать, как исполнитель. Это случилось в 2009 году. Я созрела до своего сольного проекта. А песня Александра Кирса «Поборюсь с судьбой» стала моей визитной карточкой.

- Наташа, но любая запись, клип требуют определенных финансовых вложений. Ты молодая радиоведущая…Тебе кто-то помог на первоначальном этапе?

- Я всегда говорю, что мой единственный продюсер и спонсор – господь Бог! Не было у меня тех, кто вкладывал, вкладывал в меня. Я получила зарплату на радио и бегом в студию, на запись. Конечно, мне, как девушке, хотелось купить новую кофточку, или съездить на отдых, но нет – бегом в студию.

- Наташа, но мы же отработали не один день! Я ничего не знала! Коллеги не знали! Стеснялась говорить?

- Возможно, что и стеснялась. Были разные люди: одни говорили, что уже «время ушло», а другие просто поддерживали. Но это были близкие люди. Я не хотела, чтобы меня обсуждали, говорили обо мне. Зачем? Я еще тогда не была звездой шансона. Шучу, конечно! Видимо, такой у меня характер.

- Ты довольно скрытный человек, но женщина сильная. Тебе помогает твой характер?

- Помогает. Но есть черта, за которую я не переступлю! Например, я прихожу на радиостанцию, а мне отказывают или говорят, чтобы я попозже зашла. Второй раз я не зайду! Точно! Зачем? Если меня не хотят? Это не гордость и не гордыня! Элементарное уважение к себе! Послушай, если, например, женщину не хочет мужчина, то зачем ему надоедать?! Ситуации схожи. Не хотят – хорошо! Работаю дальше. У меня достаточно концертов и в России, и в Прибалтики, и в Англии, и во многих других городах, где любят слушать русский шансон.









- У тебя есть любимая сцена, страна, город?

- Знаешь, мне нравиться выступать в камерных залах. Я должна видеть и чувствовать людей. Сердцем должна чувствовать. Это главное для меня. И песня мне важна с «историей». Мне важен смысл, сюжет, образ. Я пропускаю через себя свою песню. Только так я могу донести ее до зрителя. Всегда очень, очень волнуюсь, но, когда выхожу на сцену – все забываю! Я перестаю комплексовать из-за своего веса, я забываю о страхе, о неприятностях. Я хочу донести до зрителей свои чувства о которых я пою. Рассказываю историю. Это гораздо важнее, чем все комплексы и страхи.

- Наташ, ты сталкивалась с завистью?

- И сейчас сталкиваюсь. Некоторые люди считают, что я слишком горда, успешна, состоятельна. Нет, я совершенно обычный человек, который искренне любит то, чем занимается.

- А есть мэтры шансона, которые тебя поддерживают?

- Есть. Слушай, я лучше расскажу одну историю. Выступала я на одном мероприятии у четы Виторган. Закончила выступление и подходит ко мне Левон Оганезов. Подошел и поцеловал руку. Я это восприняла спокойно. А через определенное время до меня дошло, что мне поцеловал руку человек, который аккомпанировал и Иосифу Кобзону, и первым «лицам» отечественной эстрады! И тут я поняла, что могу затронуть струны человеческой души. Я могу! Это было удивительно!

- Наташа, а как твои домашние относятся к твоим выступлениям, гастролям?

- Меня поддерживают! Называют в шутку «звездой». Конечно, помогают, понимают поддерживают!









- Что ты считаешь недопустимым на эстраде?

- Хамства. Я считаю, что недопустимо, когда артисты сами платят за свои выступления. Это совсем никуда не годиться. Получается, что он купил время и заставляет себя слушать. А люди, допустим, не хотят слушать. Это я говорю о фестивалях. Есть такие. Но обсуждать это не будем. Хорошо?

- Отдыхать получается?

- Получается. С близкими отдыхаю, записываю песню и отдыхаю, выступаю и отдыхаю. Моя вся жизнь – песня! Я от нее не устаю!

- Благодарю тебя! Надеюсь, что ты пригласишь меня на свой концерт. Приеду же!

- Буду только рада!