СКР проверит информацию СМИ о потных мужчинах в трусах на частной сыроварне в Нижегородской области

Следователи из управления Следственного комитета по Нижегородской области проверят информацию о работе частной сыроварне в Воротынском районе. 1 июля местный телеканал показал репортаж о производстве сыра-косички на частном предприятии в Воротынском районе.

Журналисты рассказали, что отходы с сыроварни сливали в расположенные рядом реки и озера.

На видео запечатлено, как потные мужчины в трусах-шортах перемешивают сырье голыми руками, носят сыр и складывают готовую продукцию в палеты на грязном полу.

Работники сыроварни отказывались отвечать на вопросы о санитарных книжках, требовали убрать камеры.

Следователи Лысковского МСО следственного управления СКР по Нижегородской области организовали проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.