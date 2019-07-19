СКР проверит информацию СМИ о потных мужчинах в трусах на частной сыроварне в Нижегородской области
19 июля 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи из управления Следственного комитета по Нижегородской области проверят информацию о работе частной сыроварне в Воротынском районе. 1 июля местный телеканал показал репортаж о производстве сыра-косички на частном предприятии в Воротынском районе.
Журналисты рассказали, что отходы с сыроварни сливали в расположенные рядом реки и озера.
На видео запечатлено, как потные мужчины в трусах-шортах перемешивают сырье голыми руками, носят сыр и складывают готовую продукцию в палеты на грязном полу.
Работники сыроварни отказывались отвечать на вопросы о санитарных книжках, требовали убрать камеры.
Следователи Лысковского МСО следственного управления СКР по Нижегородской области организовали проведение доследственной проверки.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.