Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге

Сегодня, 19 июля, во время визита президента Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году разделят на два города — Челябинск и Санкт-Петербург.

Об этом сообщил Владимир Путин. Стоит отметить, что Челябинск останется площадкой проведения более 20 мероприятий саммитов — делового форума ШОС, форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форума по урбанизации, спортивных игры БРИКС и других мероприятий. Президенты стран-участниц форума соберутся в Санкт-Петербурге.

- Самое главное — к нам приедут гости, они будут вокруг нас, тот факт, что главы государств будут на другой площадке, снизит напряженность, не будет перекрытых дорог, - сказал Алексей Текслер, глава Челябинской области. - Это также снизит расходы на проведение мероприятия — более 5 миллиардов рублей. На эти деньги мы построим детские сады, школы, поликлиники. Благодаря саммитам Челябинск получил дополнительные средства на развитие инфраструктуры: у нас появится новый аэропорт и аэродромный комплекс, новые дороги и развязки. Наш город преображается — и это самое важное.

По мнению экспертов, разделение саммитов между двумя городами — правильное решение. «Город бы встал в пробках в дни саммитов, а потом пытался бы очнуться еще месяц, - пишет телеграм-канал «Е-область». - Санкт-Петербург каждый год принимает мировые форумы и спокойно их переваривает. Это отличное решение Текслера».

По неофициальным данным, инициатива перенести часть мероприятий в Санкт-Петербург принадлежит Алексею Текслеру. «Глава Челябинской области творит чудеса лоббизма, - пишут федеральные телеграм-каналы. - Он сумел удержать проведение саммитов в Челябинске, теперь область получит федеральные средства и проведет большую часть мероприятий».