Вопросы толерантности: зачем Голливуду «Женщина 007»?

В новом фильме о Джеймсе Бонде, который выйдет на экраны в 2020 году, на главную роль секретного агента утвердили темнокожую актрису Лашану Линч. Дэниел Крейг, однако, так и останется в роли Бонда, но сам персонаж, судя по анонсированной информации, отойдёт на второй план. Главным героем станет женщина – агент с номером 007.

Всё чаще и чаще можно услышать новости о том, что в ремейках культовых и просто популярных голливудских фильмов кардинально меняют образы главных героев, вплоть до их пола и расы. Такие перемены, например, коснулись фильма «Охотники за приведениями». В главных ролях ремейка сыграли четыре женщины, что сильно не понравилось поклонникам оригинала. Да и сам фильм по мнению критиков далеко не шедевр, что вполне очевидно. Авторы ремейка преследовали иные цели, нежели по-новому взглянуть на классику кинематографа: фильм вышел на фоне растущей популярности феминизма. Однако это далеко не единичный случай, когда политика и популярные общественные движения диктуют условия западному кинопроизводству.

Дело дошло и до «Бондианы». Вот уже почти 60 лет роль главного героя исполняет гетеросексуальный белый мужчина, на что, судя по всему, обратили внимание борцы за терпимость. Сегодня белый гетеросексуальный герой в главной роли – это антоним толерантности, потому что такой мужчина очень долго был наделён большей властью и стал символом неравноправия.

Любой фильм про Джеймса Бонда – это фильм-традиция. Имя Бонда неотделимо от номера 007, каждая новая часть отсылает к истории этого персонажа. Поклонники киноленты считают, что поставить на роль главного героя темнокожую женщину, значит нарушить преемственность и традиционность, за которую этот фильм и любят. Да, первая часть «Доктор Ноу» вышла в 1962 году, в эпоху «белого» кино. Наверно, тогда было немыслимо сделать главным героем темнокожего мужчину или женщину, сейчас такое отношение считается расизмом или сексизмом. Но стоит ли разрушать то, что создавалось столько лет, в погоне за интересами радикально настроенной части общества?

С одной стороны, это смелый вызов, с другой – нелепая попытка «попасть в точку». Вряд ли белый агент 007 вызывал неприязнь у феминисток и афроамериканцев. Более того, пусть истоки фильма и формировались тогда, когда в кино играли в основном белые, нельзя обвинять картину в нетолерантности, потому что сейчас уже невозможно доказать, умышлено ли автор книги о Бонде и авторы первых частей фильма при выборе главного героя обошли стороной все расовые и сексуальные меньшинства и женщин. Образ агента 007 стал таким, потому что именно таким его видел и создавал автор. Менять что-то теперь – это значит просто разрушить концепцию фильма. Сегодня можно снять абсолютно любой самобытный фильм, взяв на главную роль любого персонажа, для этого не надо «перекраивать» классику. Примеров масса: хорроры «Прочь» и «Мы», драмы «Скрытые фигуры» и «Зелёная Книга».

Тем временем и фанатам Disney пришлось удивиться, ведь на роль Ариель в ремейке «Русалочки» взяли темнокожую певицу Холли Бейли, тогда как у классической диснеевской героини была светлая кожа и рыжие волосы. В соцсетях разгораются споры на тему расизма и того, правильный ли это выбор для фильма. Но спорить уже поздно: роль согласована и, как и в случае с Бондом, её исполнит темнокожая женщина.

Проблемы расизма и сексизма сегодня наиболее остро воспринимаются в США и Европе. Это следствие долгого разрыва между различными слоями западного общества. Последствия негативные: даже сегодня некоторые люди считают себя лучше по расовому признаку. Именно поэтому по миру катится волна толерантности и терпимости, спровоцировавшая создание многочисленных ремейков, в которых меняют персонажей на более угодных обществу. Эта же волна вызвала массовые обвинения в домогательствах именитых режиссеров и продюсеров Голливуда.

Но должны ли все эти общественные настроения и политизированные лозунги касаться кинопроизводства? Могут ли существовать «удобные» для современного кинематографа персонажи, которые смогут удовлетворить и женщин и мужчин, и белых и чёрных? Не является ли проявлением расизма вручение на кинопремии Оскар награды афроамериканцу, в том числе из-за того, что он именно афроамериканец, а не белый гетеросексуальный мужчина? Вероятно со временем эта тенденция сбавит обороты, и всё вернётся на крути своя: на роли будут брать всех, кого захотят, а не тех, кто поудобнее. А пока придётся довольствоваться тем, что есть.

Андрей СУРОВЦЕВ