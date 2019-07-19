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На водоемах Челябинской области увеличат количество дежурных из МЧС и полиции

19 июля 2019, 15:22 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На водоемах Челябинской области увеличат количество дежурных из МЧС и полиции

В Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера будут усилены меры безопасности купающихся на водоемах.

С начала купального сезона на Южном Урале утонули 45 человек, 12 из них — дети. По данным министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова, люди тонут в озерах, реках, карьерах, котлованах для забора воды в садах. Причина — несоблюдение правили безопасности поведения на воде. Очень часто трагедия происходит из-за того, что отдыхающие заплывают далеко на надувном матрасе — это очень опасно. Спасатели провели эксперимент, в ходе которого доказали, что в случае падения забраться на матрас практически не возможно. Дети гибнут по вине взрослых, которые оставляют их без должного присмотра.

По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера, на водных объектах будут дежурить дополнительные патрули сотрудников МЧС и полиции. За прошедшие выходные такие патрули спасли несколько десятков южноуральцев. Особое внимание полиция уделяет несовершеннолетним, оказавшимся без присмотра взрослых.

 

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