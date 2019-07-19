Киборги среди нас: что такое биохакинг и как к нему относиться?

В последние годы всё больше компаний занимаются разработкой технологий, позволяющих «прокачать своё тело». Вживляемая под кожу электроника даёт возможность управлять гаджетами при помощи мозга и беспроводных сигналов.

Люди, которые увлекаются биохакингом, уверены: частичное превращение в киборга в дальнейшем может значительно улучшить и облегчить жизнь, передаёт Мир24. К примеру, популярным «девайсом» является чип, вживлённый в руку. Небольшое устройство может заменить собой кошелёк, паспорт, пропуск на работу, транспортную карту – всё, на что хватит фантазии владельца и достижений прогресса.

«Если абстрагироваться от многих вещей, то чип, с точки зрения эволюции, это возможность достичь целей вопреки правилам. У природы есть замысел, а у человека есть ДНК, который ограничивает возраст жизни и много чего другого, что заложено в определенную программу. Но тут появляется возможность улучшить человека всего за один день», - считает приверженец биохакинга Евгений Черешнев.

Занимающиеся вопросами биохакинга эксперты уверены: законодательную базу следует начать разрабатывать уже сейчас. На их взглад, процесс уже запущен, и остановить его не удастся. А с развитием технологий всё больше людей захотят усовершенствовать себя при помощи электроники.