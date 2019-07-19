В мэрии Магнитогорска прокомментировали ситуацию с объявленной голодовкой

В день приезда в Магнитогорск Владимира Путина жительница дома по проспекту Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв, вывесила на балконе баннеры с надписями «голодовка». Заместитель главы города Юлий Элбакидзе рассказал журналистам издания Znac.com о требованиях хозяйки квартиры.

По словам чиновника, гражданке Татьяне Писаревой было отказано в выплате компенсации за квартиру, так как она не является собственницей жилья, а проживает в ней временно. Квартиру ей предоставили потому, что девять лет назад женщину обманули черные риелторы.

Как оказалось, женщина не всегда проживает в доме по проспекту Карла Маркса, случаи ее отсутствия были неоднократно зафиксированы.

- Татьяна Писарева несколько обращалась в суд для признания ее нуждающейся в жилье, но выиграть суды ей не удалось, - приводит Znac.com слова чиновника. - В 2017 году она унаследовала квартиру в Ставропольском крае, но продала ее, т. е. ухудшила свои жилищные условия. По закону в течение ближайших пяти лет она не может быть признана нуждающейся.

Юлий Элбакидзе также отметил, что несмотря на это, администрация города не просит Татьяну Писареву освободить жилье. Кроме того, со стороны администрации ей поступали предложения устроиться на работу, чтобы получить служебное жилье, а потом его приватизировать. Однако женщина от предложений отказывалась, в настоящий момент она считается безработной.

Квартира, на балконе которой появились баннеры, находится в неудовлетворительном состоянии: стекла на балконе разбиты. В администрации Магнитогорска утверждают, что на предложение застеклить его бесплатно, женщина отказалась.