Путин провёл совещание в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июля, в Братске провёл совещание по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области. До совещания сегодня глава государства осмотрел с вертолёта районы подтопления и посетил пункт временного размещения пострадавших.

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В ходе совещания Путин напомнил, что согласно подписанному им Указу наводнение признано чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Он напомнил, что к ликвидации ЧС привлечены военные.

Правительство РФ должно обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт за частично повреждённое имущество, решить вопрос с жильем для людей, лишившихся его.

Обеспечить скорейшее восстановление повреждённых дорог, мостов и так далее, - сообщается на сайте Кремля.

Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.

Напомним, за время паводка в 107 населённых пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.