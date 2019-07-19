Мужчину приговорили к тюремному сроку за оскорбления жены по WhatsApp

Гражданин Объединённых Арабских Эмиратов приговорён к двум месяцам тюремного заключения за оскорбления в адрес своей супруги, которые он отправил по WhatsApp. Отмечается, что женщина сама обратилась в суд.

Согласно источнику, женщина просила своего супруга несколько раз не оскорблять её в мессенджере, но мужчина игнорировал её просьбы. Тогда она приняла решение восстановить справедливость законодательным путём, - передаёт издание "Khaleej Times".

Суд выдвинул мужчине обвинение за оскорбление жены и нарушение закона о преступлениях в Интернете.

Сейчас осуждённый супруг пытается обжаловать решение.