По Крымском мосту с начала лета проехало уже 950 тысяч автомобилей

С начала лета по транспортному переходу через Керченский пролив в обе стороны проехало почти 950 тысяч автомобилей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Всего же с начала работы автомобильной части моста по нему проехало более 5 миллионов машин.

Отмечается, что летом поток транспорта увеличился, так как жители материковой России едут отдыхать на полуостров, а крымчане – в приморские города Краснодарского края.

«За июнь и почти 3 недели июля суммарный трафик в обе стороны составил почти 950 тысяч транспортных средств», – говорится в сообщении.