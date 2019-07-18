МВД не нашло оснований для возбуждения дела в отношении женщины, заказавшей лекарство для сына

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей лекарство для больного сына. Начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов рассказал, что из таможенных органов в ГУ МВД России по г. Москве поступил материал проверки по факту задержания в почтовом отделении сотрудниками таможни женщины в момент получения ею посылки, содержащей лекарственные препараты.

Ранее в СМИ прявилась новость о том, что Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, лекарство от судорог фризиум. 16 июля женщина пришла в почтовое отделение за посылкой. В этот момент ей сообщили, что она задержана за получение контрабанды. Женщину держали в отделении семь часов.

Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ.

В связи с этим принято решение о возврате материалов проверки в Московскую таможню.