Сябитова объяснила, почему нельзя нарушать свадебные традиции

Современные невесты в России все чаще отказываются от белых платьев и фаты. Им на смену они выбирают цветные платья и брючные костюмы, а иногда и джинсы, сообщает РИА Новости.

Телеведущая и всенародная сваха Роза Сябитова объяснила, почему лучше не нарушать свадебные традиции, пишет НСН. Белое платье у невесты всегда символизировало невинность. Если же платье было красным, то и отношение к невесте было никакое, отметила эксперт.

"Фата тоже стала символом невинности. Первоначально замуж выходили только в головных уборах, под которыми была белая тряпочка, которая говорила о том, что невеста целомудренна", - рассказала телеведущая.