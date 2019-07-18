В селе Вазерке Пензенской области трое подростков избили девочку - ровесницу

В Пензенской области в селе Вазерки Бессоновского района подростки избили девочку. Инфрмация об инциденте с несовершеннолетней попала в соцсети и интернет-СМИ. Прокуратура проводит проверку.

Установлено, что 8, 9 и 10 июля в селе произошел конфликт между несовершеннолетними, и трое мальчиков избили девочку. Возраст участников конфликта составляет 13 – 14 лет. Подростки снимали камерами мобильных телефонов издевательства над сверстницей. Видео попало в сеть Интернет.

В ходе прокурорской проверки установлено, что педагогические работники - директора школ и должностные лица управления образования Бессоновского района, были осведомлены об инциденте, но в полицию не заявили.

Прокурор Бессоновского района внес представление начальнику управления образования района с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

В настоящее время по факту драки ОМВД России по Бессоновскому району и Бессоновским СО СУ СК России по Пензенской области проводятся соответствующие проверки.

В отношении родителей четырех несовершеннолетних возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

По инициативе органов прокуратуры 15 участников и очевидцев конфликта поставлены на внутришкольный учет.

О ситуации прокуратурой области проинформирован Министр образования региона.