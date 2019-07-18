В Москве дерево упало в районе улицы Мантулинская и повредило несколько автомобилей

В Москве в четверг, 18 июля, сильный ветер повалил дерево в районе улицы Мантулинская. Упавшее дерево повредило несколько автомобилей. По данным разных источников, разбиты от трех до пяти машин.

ЧП случилось по адресу: улица Мантулинская, дом номер 18. По данным АГН "Москва", в результате падения дерева повреждены три припаркованных машины. Владельцы автомобилей смогут обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба.

Представители Центрального административного округа Москвы сообщили, что экстренными службами города ведется активная разъяснительная работа о последствиях непогоды. Сегодня днем москвичей информировали об усилении ветра до 15 м/с и предостерегали от укрытия и парковки автомобилей под деревьями и шаткими конструкциями. По факту инцидента будет составлен акт о повреждении транспортного средства.

В префектуре ЦАО призвали москвичей внимательнее относиться к предупреждениям МЧС о непогоде в Москве.