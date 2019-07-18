Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Туве, в результате ДТП погибли 7 человек

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в Туве на 20 километре автодороги Кызыл - Эрзин. В результате столкновения автомобилей Toyota Camry и Lada Priora погибли семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

В ГИБДД рассказали, что водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. По уточненным данным, погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, среди которых дети четырех, семи и 12 лет. Пострадали два человека. Пассажир Lada госпитализирован, находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины произошедшего, - сообщает ТАСС.



Управление СК по региону начало доследственную проверку.