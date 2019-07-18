Энергоблок №4 на Калининской АЭС вТверской области подключен к сети после утреннего ЧП

Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после утреннего ЧП.

В четверг, 18 июля, около пяти часов утра из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве энергоблок № 4 Калининской АЭС отключились высоковольтные ЛЭП "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ).

Это привело к отключению от сети трех энергоблоков АЭС. Вечером после подключения к сети начался плановый набор мощности, - передает ТАСС. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в четыре часа утры 19 июля.

Во время ЧП радиационный фон на станции и прилегающей территории оставался без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.