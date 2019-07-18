Президент РФ Владимир Путин дал ряд важный поручений правительству. Российский лидер поручил кабмину разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости.

Жилье должно оставаться в "публичной собственности", - сообщается на сайте Кремля. Кабмин в целях улучшения жилищных условий населения должен увеличить к 2024 году объемы строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Правительство должно подготовить указанные президентом механизмы до 10 октября 2019 года.

Также глава государства поручил кабмину обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объёмов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн. кв. метров в год, предусмотрев утверждение планов реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.