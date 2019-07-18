В паблике города Королева появилось письмо. Это крик о помощи людей, которые просто не знают, куда им идти и что делать, чтобы отыскать тело своей покойной бабушки. История из ряда вон выходящая и, оказавшись в такой ситуации, любой человек растерялся бы.

«Сегодня собирались хоронить бабушку. Приехали к Королевскому похоронному дому, куда и должны были привезти тело из отделения судмедэкспертизы. Но к похоронному дому привезли другую бабушку в нашей одежде и в нашем гробу. Сотрудники бюро убеждали, что это наша бабушка и покойники просто меняются. Хотя это явно была не она – совсем другое лицо, у нашей были бородавки, а у этой ни одной, разные носы… И вообще, это не наша бабушка! С горем пополам убедили, что в гробу лежит другой человек. Но похоронное бюро делать ничего не хочет. Смогли только выяснить, что нашу бабушку выдали другим людям. А их покойницу нам. Те, у кого наша бабушку уже ее забрали и везут хоронить в Сергиев Посад. Фамилия умершей, которая лежит в нашем гробу Тимошенко. Но телефон ее родственников не дают, не говорят, куда звонить, что делать и как нам найти тех, кто хоронит нашу бабушку, как их остановить и кому жаловаться», - пишет жительница Королева Яна Безродная.

Отчаявшиеся родственники позвонили в полицию, там приняли заявление и все. Что делать в такой ситуации дальше люди просто не представляют. Вряд ли другая пострадавшая сторона не поняла, что это не их покойник, но возможно они тоже не знают, как обменять чужую на свою бабушку.

«Администрация города, все, кто может помочь, королевские СМИ, мы просим помощи, мы хотим вернуть свою бабушку, я даже не могу представить, что ее сейчас будут хоронить неизвестно где совершенно чужие люди. Королевцы, в следующий раз это может быть ваш родственник!», - просит помощи семья.