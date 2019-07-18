В Германии полиция объявила об исчезновении 41-летней россиянки и ее 16-летней дочери в Мюнхене

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе 41-летней гражданки России и ее 16-летней дочери. Сообщение о пропаже женщины и девушки опубликовано на сайте посольства РФ в ФРГ.

Мария и Татьяна Г. пропали в Мюнхене 13 июля.

По данным полиции Мюнхена, женщина с дочерью покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе, чтобы отправиться в торговый центр, расположенный в районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили. Как отметили в полиции, такое поведение "крайне нетипично", поэтому Мария и Татьяна были занесены в список пропавших без вести, - передает ТАСС.

В дипмиссии сообщили, что выяснением обстоятельств случившегося занимается генконсульство РФ в Мюнхене. Оно находится "в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ".