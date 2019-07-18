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Как получить компенсацию с коммунальщиков за упавшее на автомобиль дерево

18 июля 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Как получить компенсацию с коммунальщиков за упавшее на автомобиль дерево
фото: pixabay.com

Грозы, ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра, которые валят старые деревья, бывают во всех российских регионах. Нередко деревья падают на движимое имущество граждан - на автомобили. Оказывается, автовладелец, машину которого изувечило упавшее дерево, может получить компенсацию от коммунальщиков.

Верховный суд Российской Федерации дал разъяснение по этому поводу. Можно получить компенсацию, если  машина застрахована по КАСКО (в этом случае за ущерб платит страховая), - сообщается на сайте "Мой мотор". А иногда даже и по ОСАГО, если встреча с деревом произошла в результате ДТП. А если автомобиль не был застрахован по КАСКО?

Высшая судебная инстанция в таких случаях рекомендует автовладельцам заказать экспертизу у специалиста-дендролога. Также как аргумент того, что погода тут ни при чем, сослаться на факт, что другие деревья при усиленных порывах ветра не пострадали.

При подобных разбирательствах доказывать непричастность к нанесенному ущербу должны коммунальщики, а не пострадавший автолюбитель.

Бывает, что дерево падает не из-за ветра, а потому, что болело. А если дерево гниет, оно подлежит обязательному удалению из зеленого фонда города. Коммунальные службы не всегда вовремя производят санитарную вырубку.

 

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