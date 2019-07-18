//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Хабаровском крае выявили третий случай заражения клещевым энцефалитом

18 июля 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае выявили третий случай заражения клещевым энцефалитом

В Хабаровском крае продолжает снижаться сезонная активность клещей. Однако медики выявили еще один случай заражения клещевым энцефалитом у местного жителя.

Третий случай заражения зарегистрирован в достаточно короткий срок. И снова пострадавшим оказался житель Николаевска-на-Амуре. Укушенного пришлось госпитализировать, однако вскоре он был отпущен домой.

За минувшую неделю в лечебные учреждения региона обратился 161 пациент по поводу укусов опасных насекомых. Это вдвое меньше, чем неделей ранее. Специалисты утверждают, что снижение активности связано с погодными условиями. К тому же, на данный момент обработка территорий в крае полностью завершена. Уже практически не регистрируются случаи укусов клещей в парках или на улицах городов.

За весь сезон активности к медикам обратились 6087 человек. Половина пострадавших – дошкольники и школьники.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровском крае выявили третий случай заражения клещевым энцефалитом

В Хабаровском крае выявили третий случай заражения клещевым энцефалитом 15:42

В Хабаровском крае продолжает снижаться сезонная активность клещей. Однако медики выявили еще один случай заражения клещевым энцефалитом у местного жителя. >>
Губернатор Хабаровского края признал необходимость питьевой воды для граждан

Губернатор Хабаровского края признал необходимость питьевой воды для граждан 13:48

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправился с рабочим визитом в сельскую местность. Глава региона увидел проблемы сельских жителей и распорядился решить их в ближайшее время. >>
Губернатор Хабаровского края: ротации в правительстве будут

Губернатор Хабаровского края: ротации в правительстве будут 17.07 18:13

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал и впредь не отступать от ротаций в региональном правительстве. Сегодня глава белого дома объявил о конкурсе на замещение двух высоких должностей. >>
Дефицит бюджета в Хабаровском крае составил 8 миллиардов рублей

Дефицит бюджета в Хабаровском крае составил 8 миллиардов рублей 17.07 18:09

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал внес в Законодательную думу региона проект закона, уточняющий бюджет субъекта РФ на текущий год. Законопроект был рассмотрен в двух чтениях. >>
Паралимпийцы смогут тренироваться в Хабаровске перед токийскими Играми

Паралимпийцы смогут тренироваться в Хабаровске перед токийскими Играми 17.07 13:32

Хабаровск готов принять паралимпийцев перед Играми 2020, которые пройдут в Токио. Об этом заявил краевой министр физической культуры и спорта. >>
«Ртутная ситуация» остается напряженной в Амурске

«Ртутная ситуация» остается напряженной в Амурске 17.07 12:13

В Амурске Хабаровского края в ближайшие дни начнется снос бывшего целлюлозно-картонного комбината. Хлорный цел «Амурскбумпрома» уже снесен – это стоило экологии сильнейшего удара. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровске избирком зарегистрировал кандидата с 11% поддельных подписей

В Хабаровске избирком зарегистрировал кандидата с 11% поддельных подписей 16.07 16:45

Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала кандидата в депутаты региональной Законодательной думы с 11% поддельных подписей. >>
Чиновники в Хабаровском крае после визита эксперта ОНФ пошли в прокуратуру

Чиновники в Хабаровском крае после визита эксперта ОНФ пошли в прокуратуру 16.07 15:44

В 2019 году член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в рамках мониторинга благоустройства общественных территорий побывала с рабочим визитом на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае в том числе. Она отправилась в село Ракитное из-за многочисленных жалоб местных жителей. >>
В Хабаровском крае стартовала продажа дешевых авиабилетов

В Хабаровском крае стартовала продажа дешевых авиабилетов 16.07 12:55

В Хабаровском крае официально стартовала пилотная программа покупки авиабилетов для жителей Охотского района. До конца года билеты на самолет можно будет купить со скидкой 8 тысяч рублей. >>
Глава Минстроя Хабаровского края покинул пост

Глава Минстроя Хабаровского края покинул пост 16.07 12:19

Министр строительства Хабаровского края Александр Шабовта съезжает из своего кабинета в белом доме. На должности он не пробыл и года. >>
Более 1,5 миллионов рублей получит оленеводство в Хабаровском крае

Более 1,5 миллионов рублей получит оленеводство в Хабаровском крае 16.07 12:16

Более полутора миллионов рублей выделено из бюджета Хабаровского края на развитие одной из основных видов деятельности представителей коренных малочисленных народов Севера – северного оленеводства. >>
В Хабаровском крае профобразование получают более тысячи инвалидов

В Хабаровском крае профобразование получают более тысячи инвалидов 15.07 19:10

В Хабаровском крае более тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья получают среднее профессиональное образование в 25 краевых колледжах и техникумах. >>

//Новости ADWILE

В Хабаровском крае начнется «охота» на лесовозы-вредители

В Хабаровском крае начнется «охота» на лесовозы-вредители 15.07 16:21

В поселок Сита Хабаровского края приехал с рабочей поездкой губернатор Сергей Фургал. Главу региона удивило состояние дорог, которые полностью разбиты лесовозами. >>
Поставщиков продуктов в интернат Эльбана проверит Роспотребнадзор

Поставщиков продуктов в интернат Эльбана проверит Роспотребнадзор 15.07 15:45

Из-за вспышки сальмонеллеза будут проверены компании, поставляющие продукты в психоневрологических интернат Эльбана >>
38 млн рублей выделил край на новые квартиры для погорельцев в Токах

38 млн рублей выделил край на новые квартиры для погорельцев в Токах 15.07 14:51

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о выделении 80 миллионов рублей для пострадавших при пожаре жителей поселка Токи Ванинского района. Без крыши над головой в мае этого года остались 20 семей – 48 селян, среди которых 12 детей. >>
В Хабаровске задержали виновника «минного переполоха» в ТЦ

В Хабаровске задержали виновника «минного переполоха» в ТЦ 15.07 08:34

В Хабаровске сотрудники правопорядка задержали гражданина, который подозревается в распространении ложных сообщений об угрозе взрыва в одном из местных торговых центров. Задержанный – безработный хабаровчанин. >>
«Мы готовы к худшему варианту»: Витько об отравлении в интернате Эльбана

«Мы готовы к худшему варианту»: Витько об отравлении в интернате Эльбана 14.07 12:11

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько прокомментировал результаты предварительных анализов в психоневрологическом интернате города Эльбан. В учреждении более 200 пациентов заболели кишечной инфекцией. >>
В Хабаровске многодетный военный получил почти 18 млн жилищной субсидии

В Хабаровске многодетный военный получил почти 18 млн жилищной субсидии 14.07 10:26

17,9 миллиона рублей получил военнослужащий Восточного военного округа на приобретение жилья. На сегодняшний день – это самая крупная жилищная субсидия в ДФО. Размер ее обусловлен тем, что получатель многодетный отец – он воспитывает шесть детей. >>

//Новости МирТесен

Федеральным застройщикам непросто работать в Хабаровске

Федеральным застройщикам непросто работать в Хабаровске 14.07 10:25

Компания-застройщик из Ижевска выбрала Хабаровск первым городом Дальнего Востока, в котором решила возводить многоэтажный дом. Организация столкнулась с первыми сложностями на самом начальном этапе. >>
Депутаты Хабаровского края пишут в Госдуму из-за приютов для бездомных животных

Депутаты Хабаровского края пишут в Госдуму из-за приютов для бездомных животных 13.07 14:01

Парламентарии аргументируют просьбу тем, что в бюджеты не была заложена статья об организации деятельности приютов для животных >>
В Хабаровском крае браконьеры вылавливают рыбу тоннами

В Хабаровском крае браконьеры вылавливают рыбу тоннами 13.07 14:01

Три тонны красноперки, и сто килограммов осетра и калуги варварски были выловлены из вод рек Хабаровского края. Нарушения выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. >>

//Новости партнеров

В Хабаровске стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России

В Хабаровске стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России 13.07 10:47

В Тихоокеанском государственном университете открыт региональный этап самого крупного в стране ИТ-конкурса «Цифровой прорыв». В течение 36 часов команды должны создать прорывные технологические решения и представить на суд жюри. >>
Из Хабаровска в Бангкок можно будет летать прямым рейсом

Из Хабаровска в Бангкок можно будет летать прямым рейсом 12.07 19:21

Найден авиаперевозчик для запуска прямого рейса Хабаровск-Бангкок >>
В Хабаровском крае наблюдается нашествие медведей

В Хабаровском крае наблюдается нашествие медведей 12.07 19:14

В Хабаровском крае к людям все чаще выходят медведи. Только за последнюю неделю зафиксировано семь случаев приближения диких зверей к поселкам, огородам и пасекам. >>

//Новости СМИ2

Губернатор Хабаровского края требует найти инвесторов для озера Рица

Губернатор Хабаровского края требует найти инвесторов для озера Рица 12.07 19:13

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал потребовал найти инвесторов для озера Рица до конца этого лета. Водоем игнорировался и краевыми, и городскими властями. >>
Из Комсомольска-на-Амуре снова уходит мэр

Из Комсомольска-на-Амуре снова уходит мэр 12.07 19:10

Глава администрации города Президентского внимания – Комсомольска-на-Амуре -Андрей Климов снова написал заявление об увольнении. Его полномочия могут быть прекращены 17 июля. >>
В Хабаровском крае уделят внимание проверке здоровья водителей перед рейсом

В Хабаровском крае уделят внимание проверке здоровья водителей перед рейсом 12.07 12:39

В Хабаровском крае состояние здоровья водителей теперь будут поверять с помощью систем для предрейсового медосмотра. Оценка будет походит в удаленном доступе. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказан военный ответ России в случае бомбардировки Украиной Крымского моста
2

Предсказание Нострадамуса о «большой войне» в 2019-м «расшифровали» в интернете
3

Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода
4

В Росгвардии объяснили отказ бойцов представляться
5

Врач-гинеколог в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время операции

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры