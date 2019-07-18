В Хабаровском крае выявили третий случай заражения клещевым энцефалитом

В Хабаровском крае продолжает снижаться сезонная активность клещей. Однако медики выявили еще один случай заражения клещевым энцефалитом у местного жителя.

Третий случай заражения зарегистрирован в достаточно короткий срок. И снова пострадавшим оказался житель Николаевска-на-Амуре. Укушенного пришлось госпитализировать, однако вскоре он был отпущен домой.

За минувшую неделю в лечебные учреждения региона обратился 161 пациент по поводу укусов опасных насекомых. Это вдвое меньше, чем неделей ранее. Специалисты утверждают, что снижение активности связано с погодными условиями. К тому же, на данный момент обработка территорий в крае полностью завершена. Уже практически не регистрируются случаи укусов клещей в парках или на улицах городов.

За весь сезон активности к медикам обратились 6087 человек. Половина пострадавших – дошкольники и школьники.