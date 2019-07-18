Укладка рельсов на Крымском мосту завершена
18 июля 2019, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Все рельсы уложены на Крымском мосту, две бригады - со стороны Крыма и Краснодарского края - сомкнули финальные звенья под сводом арки, сообщил информационный центр проекта в четверг.
Там отметили, что речь идет о втором пути. На первом (для встречного движения) стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге - почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.
В ближайшее время проведут балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики. В конце года будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.
Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.