Эксперты рассказали, предсказывают ли будущее «состаренные» фотографии

В России последнее время особой популярностью пользуется приложение FaceApp, которое «старит» лица людей. Оно добавляет человеку несколько десятков лет — «рисует» морщины, пигментные пятна, «окрашивает» волосы и бороду в седой цвет.

Эксперт Виктор Мазурик рассказал, что чем больше фотографий будет загружено в приложение, тем больше материалов для анализа программой и тем точнее будет прогноз. Об этом сообщает News.ru.

А вот врач дерматолог-косметолог Александра Гонт считает, что программа подчёркивает самые явные признаки старения — гравитационный птоз с деформацией лица, глаз и шеи, атрофию тканей и морщины, тусклость и плохое светооражение кожи. В совокупности это придаёт человеку престарелый вид.

Как пишет издание "Вечерняя Москва", ранее создателей приложения обвинили в том, что таким образом они воруют чужие данные. Однако специалисты уверяют, что большинство изображений удаляются с их серверов в течение 48 часов с даты загрузки.